Mario Rui. Elogio di un uomo serio

Alzi la mano chi ha in mente una sola frase fuori posto. Una sola uscita scomposta fuori dal campo. Quel che per lunghi tratti era stato “dipinto” come un mezzo brocco o calciatore di seconda fascia, è uscito definitivamente dal bozzolo. Il bruco Mario Rui è definitivamente diventato farfalla. Serio, silenzioso e combattivo. Presente ed efficace. La difesa è il segreto della banda Spalletti. 46 gol in 534 giorni con 25 clean sheet in campionato scrive il corriere dello sport a firma Mandarini.

Empoli, Roma poi dal 2017 a Napoli. Il portoghese più italiano del campionato. Polivalente e di sacrificio. La versione riveduta e corretta del Gattuso centrocampista. Ironia della cosa, proprio con Ringhio, Mario è stato messo quasi fuori dai giochi. Stranezze dei rapporti calciatori ed allenatori. Veniamo al presente. Spalletti lo ha battezzato “il professore”. Il regista esterno. Apparentemente scorbutico, Mario è uomo duttile, lo dice il numero di presenze, l’affidabilità e più ancora il numero degli assist.

76% delle presenze da titolare con 6 assist, dice Transfermarkt. Niente male per un terzino. Mario ha il piede educato, sa come combattere ma sa anche come crossare. Mica poco.

Un errore non dargli la convocazione al mondiale.

Italia ed Europa in azzurro per ristabilire i valori reali.

Elogio di un uomo serio e per bene. La classe operaia studia da dirigente.

