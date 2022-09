Mario Rui: “E’ il coronamento di un sogno”

Anche Mario Rui, con i suoi colleghi, è attualmente impegnato con la Nazionale Portoghese. Nazionale che, va ricordato, ha vinto conto la Repubblica Ceca, gonfiando per 4 volte la rete.

Al termine della gara, il terzino sinistro del Napoli, ha parlato a SportTv e Canal11.

Leggiamo insieme cosa ha dischiarato Mario Rui:

“Siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi, avevamo diversi giocatori a rischio, ma la nostra mente non era lì, era vincere e continuare sulla strada della vittoria.

La Spagna è una squadra molto forte, ma non cambia nulla nel nostro obiettivo, è entrare per vincere. Nella nostra mente non c’è quel tipo di comfort. La mentalità è sempre quella di vincere non cambierà nulla nel nostro modo di pensare.

Essere convocato in Qatar? Non era quello l’obiettivo, non era pensare tanto a livello individuale. Sono stato davvero felice di essere qui e di aiutare il mio Paese.

E’ sempre un grande piacere e orgoglio ogni volta che siamo chiamati a rappresentare il nostro Paese.

È il coronamento di un sogno. Sono felice di tornare, purtroppo a causa dell’infortunio di Raphael, gli auguro il meglio. L’importante in questa partita era vincere, sapevamo che in casa avremmo giocato contro una squadra molto forte, ma la squadra è stata spettacolare fino al 3-0, poi abbiamo abbassato un po’ i livelli di aggressività in campo. della Spagna non cambia l’obiettivo, indipendentemente dall’avversario, è quello di entrare sempre in campo per vincere, sapendo che andremo ad affrontare una delle squadre più forti del mondo”.

