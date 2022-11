Mario Rui affascinato da Anfield: “Bella atmosfera, vogliamo dare continuità”

Mario Rui ha accompagnato Luciano Spalletti nel corso della consueta conferenza stampa prepartita. Il terzino portoghese ha anticipato i temi del match con il Liverpool, con gli azzurri che a qualificazione già acquisita, cercheranno comunque di mantenere il primo posto nel girone.

Dalle sue parole, appare evidente che non veda l’ora di scendere in campo ad Anfield: “E’ uno degli stadi più belli in cui ho avuto la possibilità di giocare. Atmosfera davvero bella, a qualsiasi giocatore piace giocare ad Anfield. Le nostre aspettative sono dare continuità a quanto stiamo facendo, consapevoli delle difficoltà che ci saranno…”.

Consapevole della forza di un gruppo granitico, nonchè delle proprie qualità, venute prepotentemente alla ribalta in questi ultimi mesi, Mario Rui avverte la concorrenza circa le prospettive future: “La squadra sta dando seguito al lavoro del mister, sta crescendo e ha ancora ampi margini. Sarà una partita molto difficile, ma la mentalità non manca e proveremo a continuare su questa strada…”.

Il segreto del Napoli, secondo il portoghese, è semplice: “Avere i compagni che fanno i movimenti giusti, che sono sempre disponibili a fare sacrificio per il resto della squadra. E’ la squadra che aiuta il singolo. Se in questo momento si parla molto dei singoli il merito è di tutta la squadra.“.

