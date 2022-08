Mario Rui a Sky: “Vogliamo Migliorarci”

Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sport, e sul suo Napoli ,sul rapporto con Spalletti, e cosa si aspetta dal campionato di quest’anno ha risposto cosi:

Su Spalletti:

“Spalletti? Lo conosco da un po’ di anni e non è mai cambiato. Ogni giorno ci stimola dicendo di provare a portare a casa un trofeo.“

Sulla poca considerazione del Napoli

“Molta gente ci da già per spacciati, questo sarà uno stimolo in più per fare meglio. E’ quello che cercheremo di fare e che faremo”.

Sugli Obiettivi di questa stagione.

“ Obiettivo? Superare la fase a gironi in Champions e lottare per il vertice della classifica in campionato”.

