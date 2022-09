Mario Giuffredi: “Per Di Lorenzo anno importante”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri degli azzurri Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW:

“Faccio questo lavoro dal 2010: quello appena passato è stato il mercato più difficile e povero degli ultimi dodici anni. Anche più povero di quando eravamo in piena pandemia. Le scorie del Covid ci sono ancora tutte e poi le regole come il Decreto Crescita stanno uccidendo il calcio italiano. Se non verrà annullato il Decreto incentivando cosi la crescita del nostro calcio la Nazionale difficilmente tornerà protagonista”.

Mario Giuffredi su Di Lorenzo

“È un anno importante dal punto di vista della leadership. Le qualità le ha dimostrate tutte da anni, è diventato uno dei terzi più forti d’Europa. Ora dovrà dimostrare di essere un grande leader e un grande trascinatore ma non ho dubbi che lo sarà”.

Mario Giuffredi afferma: “Al Napoli assiste anche Mario Rui e Politano.”

“Lo dimostrano i fatti: Mario è uno dei terzini più importanti della Serie A. Spalletti lo ha soprannominato il Maestro. Da Politano mi aspetto tantissimo e che faccia un campionato devastante in cui determini ad ogni partita. Ha le potenzialità per farlo”.

