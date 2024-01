Marino : “De Laurentiis ha sbagliato”

In occasione della chiusura del calciomercato invernale, si è tenuto quest’oggi a Roma un evento, con diversi operatori di mercato coinvolti.

Presenti tra gli altri, l’ex DS azzurro, Pierpaolo Marino. Non sono mancate le domande sul momento Napoli, sul quale Marino ha la sua idea:

“Il Napoli ha vissuto un crollo secondo me, dovuto soprattutto alla perdita di Spalletti e Giuntoli. Gli azzurri hanno perso due punti di riferimento, due veri e propri fari, ciò è impegnativo da superare. Reputo Spalletti, come il punto di riferimento principale, della passata stagione. Anche Giuntoli era fondamentale, oggi la figura del direttore sportivo è sempre più importante. Il DS è quella figura in grado di fare da collante tra società e squadra. In questo Giuntoli era bravissimo, in grado di tenere sempre sull’obiettivo i calciatori, mantenendo alta la concentrazione dell’allenatore, nonostante qualche diverbio col presidente”

Di tutta questa situazione, Marino individua il responsabile:

“De Laurentiis ha sbagliato a scendere in campo, in prima persona. È come se in un ospedale, perso il chirurgo, il proprietario voglia condurre le operazioni da solo.

Non è una cosa facile da fare, serve sempre lo specialista in materia, che possa avere una doppia visione, sia tecnica che di bilanci. Il Napoli ha patito molto questa cosa”

Poi si è parlato di mercato vero e proprio, con un primo focus, sulla situazione legata a Victor Osimhen:

“Il Napoli e Calenda hanno fatto un buon lavoro. Con il rinnovo del contratto, sono riusciti ad aumentare il valore del calciatore. Grazie alla clausola, gli azzurri incasseranno tra i 40/50 milioni di euro in più, rispetto a quanto avrebbero guadagnato senza rinnovo. Mi sento di dire che in questo caso, il Napoli non ha sbagliato nulla, perché con l’abolizione del decreto crescita e le alte cifre, richieste dall’attaccante, l’ingaggio di Osimhen, avrebbe pesato troppo sul bilancio del Napoli”

Infine anche una considerazione, su di un’altra situazione spinosa, quella di Kvaratskhelia:

“Credo che il georgiano non vada in campo, con l’idea di non rendere al meglio. Il suo umore può essere condizionato dal mancato rinnovo, a fine stagione dovrà avere un adeguamento, rispetto all’attuale contratto. Il Napoli sta avendo continui cali di tensione, dai calciatori più importanti. Quando si creano delle negatività, si genera come un virus, difficile da mandare via, infetta anche le squadre migliori”

Queste le parole dell’ex Pierpaolo Marino, che probabilmente in cuor suo, dopo l’allontanamento di Giuntoli, un pensiero su un suo ritorno a Napoli, lo aveva fatto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati