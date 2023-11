Marino: Tudor il migliore possibile!

L’aveva detto, l’ex DS del Napoli, Pierpaolo Marino, in tempi non sospetti, che Garcia non era la scelta giusta.

Eravamo in piena estate e il direttore Marino, manifestava le sue perplessità.

Quest’oggi a Radio Kiss Kiss, non vuole prendersi rivincite, ma solo ribadire la sua idea:

“Non sono contento di aver avuto ragione su Garcia. Faccio valutazioni sulla base della mia esperienza, quando le rendo pubbliche, lo faccio perché la motivazione va ricercata nella possibilità, di vivere il calcio dal di dentro”

Lo spettacolo, se così si può chiamare, visto ieri ha lasciato incredulità, nei tifosi, ma anche dispiacere. Lo stesso Marino è rimasto male dalla partita del Napoli:

“Ieri ho visto la gara, con gli occhi del cuore e mi sono amareggiato. Il divario tecnico e di classifica non si è visto, anche se il pari era il risultato più giusto”

Bisogna in ogni caso andare avanti, le ore di Garcia a Napoli, sono contate, si aspetta l’accordo con un nuovo tecnico, per ufficializzare l’esonero del francese. Si parla molto di Tudor, come il più probabile sostituto. Pierpaolo Marino, lo conosce molto bene:

“Con Tudor ho lavorato. Sono stato io a sceglierlo e a volerlo riconfermare a Udine. Con oggettività e tranquilla dico che, se il Napoli prende Tudor, prende il meglio di ciò che c’è a disposizione al momento. Sia umanamente che professionalmente è un profilo, adeguato al momento del Napoli”

Il DS poi parla del suo ex allenatore, anche da un punto di vista tecnico e tattico:

“È preparato, scuola Gasperiniana, non ha difficoltà a cambiare modulo. A mente fredda Andreazzoli forse, poteva continuare il lavoro iniziato da Spalletti”

Ovviamente Marino ha lavorato con De Laurentiis, anche per lui degli errori da parte della presidenza, sono stati commessi:

“De Laurentiis è un imprenditore, nel calcio contemporaneo è stato un antesignano. Lui pretende che 1+1 faccia sempre 2, nel calcio non è così, ci sono delle variabili infinite. Per dirla con una metafora, non è che il proprietario di una clinica, faccia anche il chirurgo”

E questa è opinione comune, alla luce della situazione attuale. La speranza, che Marino, sull’allenatore, abbia ragione anche questa volta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati