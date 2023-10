Marino: Napoli faccia una riflessione.

Marino: Napoli faccia in fretta una riflessione.

L’ex DS degli azzurri, sin da principio non condivise la scelta di De Laurentiis. Rudi Garcia, secondo Pierpaolo Marino non era la scelta giusta per il Napoli, lo ribadisce quest’oggi durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss. In tempi non sospetti, fu proprio lui a bocciare il tecnico francese:

“Due mesi fa avevo già detto, che Garcia non mi sembrava la scelta corretta per il Napoli, avevo la stessa opinione già quando era alla Roma. In Italia ci sono allenatori che potrebbero fare meglio, senza andare a prenderli in Francia. Ho una chiave di lettura dettata dall’esperienza”

Il direttore sportivo non si dice, però, eccessivamente preoccupato, nonostante molta confusione tattica sia piuttosto evidente:

“Con una squadra così forte non bisogna essere preoccupati. Però va sistemata la squadra dal punto di vista motivazionale e dei ruoli in campo. La dirigenza deve capire se si può aggiustare, come si è fatto in alcune partite precedenti, oppure se va fatta una riflessione su di una spaccatura più profonda”

L’ennesimo vaffa di Politano alla sostituzione non è certo sfuggito, un malessere della squadra sulle scelte tecniche del suo allenatore.

Marino si schiera dalla parte dei calciatori:

“Se devo giocare con tre punte e devo imporre ad un mio attaccante, di sacrificarsi sulla marcatura di un centrocampista, allora metto un mediano. Le piccole possono mettere un attaccante a schermare i centrocampisti avversari, non una squadra che ha grandi ambizioni”

Non convince nemmeno il famoso Consiglio dei saggi, per l’ex DS nulla di nuovo:

“Da che mondo è mondo esiste una rappresentanza della squadra, che va a parlare con la dirigenza o con l’allenatore. Si eleggono in tutti gli spogliatoi, come fosse un sindacato. Pecci, Maradona, Giordano e Bruscolotti erano i rappresentanti del Napoli, degli scudetti. Credo che se la rappresentanza attuale, abbia sentito la necessità di parlare con l’allenatore, non è un segnale positivo. Ciò vuol dire che le cose non vanno bene”

Una riflessione andrà sicuramente fatta dalla società, sfruttando questo momento di sosta. La frattura tra le parti, ad oggi, sembra un segnale evidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati