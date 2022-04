Maria Villani: “Basta sminuire le donne che parlano di calcio”

Maria Villani è una giornalista sportiva napoletana, che ha scelto di seguire il calcio prima da semplice tifosa e appassionata, nell’epoca antecedente l’avvento prepotente di internet. Un periodo, quindi, caratterizzato dal supporto cartaceo come unica (o quasi…) fonte delle notizie. Anche se poi è stata la “rete” a permetterle di seguire professionalmente le proprie passioni.

“Ho cominciato a seguire il Napoli nell’ultimo anno in cui Savoldi ha indossato la maglia azzurra, era il 1978-79. Insomma, altro calcio e altri tempi. Soprattutto il web non esisteva, le partite si giocavano tutte la domenica ed il mercoledì era destinato alle Coppe Europee. Non c’era mica l’inflazione di tv e media che esistono adesso!”.

Come concili la tua attività di redattrice sul quotidiano on-line Napolicalcionews.it con quello di donna in un ambiente caratterizzato da pregiudizi e vecchi stereotipi?

“Per fortuna le cose sono cambiate rispetto a prima, ma i pregiudizi restano ed albergano ancora nelle teste di molti addetti ai lavori. Due esempi su tutti, i noti ex calciatori Collovati ed a Mihajlović, capaci in passato di criticare le donne che si occupano di calcio. Ancora oggi sento qualche voce isolata che tenta di sminuire il ruolo delle donne organiche a vario titolo nel mondo del pallone”.

Nel corso del tragitto professionale, c’è stata magari una “collega” da cui trarre ispirazione?

“Non ho dubbi, per me la migliore resta Donatella Scarnati, la prima giornalista donna ad occuparsi stabilmente di calcio alla fine degli anni 80!”.

Spesso animatrice della nota trasmissione sul web “Un giorno all’improvviso”, costola della seguitissima pagina omonima su Facebook, Maria Villani non ha mai fatto mistero della fede calcistica a tinte azzurre, senza comunque mai farsene influenzare nei suoi commenti.

Come vede il Napoli nella corsa scudetto, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina?

“L’Inter resta la favorita anzitutto perchè è la squadra campione in carica, poi per mentalità ed organizzazione. Per il Napoli ad inizio stagione si parlava del ritorno in Champions League come obiettivo primario da perseguire ad ogni costo. Ebbene, alla luce da quanto fatto finora dagli uomini di Spalletti, pare che l’obiettivo sia stato quasi raggiunto. Per il resto, stiamo assistendo ad un campionato avvincente ed emozionante come non accadeva da tanto, con ben tre squadre in grado di alternarsi al comando. E lo scudetto in bilico probabilmente fino all’ultima giornata…”.

Preoccupata dal futuro della squadra partenopea, alla luce delle voci che parlano di ridimensionamento delle ambizioni, conseguenza diretta di un drastico taglio degli ingaggi?

“Al di là di Insigne, con un piede e mezzo già in Canada, credo Fabian Ruiz possa andare via, ma più per scelte personali legate alla voglia di misurarsi con i principali Top Players della Liga, piuttosto che a causa di beghe attorno all’eventuale rinnovo. Ho l’impressione che voglia davvero provare una nuova esperienza in patria, rientrando dalla porta principale e solo dopo aver fatto il protagonista in Serie A. Ritengo comunque che nessun azzurro debba essere considerato incedibile a priori. Del resto, De Laurentiis più volte in passato ha dichiarato che di fronte a proposte “indecenti” nessuno è intoccabile!”.

