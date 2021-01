Marelli: “Supercoppa? Giusta designazione. Roma-Spezia? Senza ricorso”

Si parla di Supercoppa a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro: “Valeri sta arbitrando benissimo, Doveri non avrebbe potuto arbitrare dopo domenica in Inter-Juventus, per una questione di alternanza di arbitri. In questi 8 anni, Valeri ha incontrato Juventus e Napoli tante volte, non ci sono state grossi problemi, anche se queste partite importanti creano polemiche a prescindere”.

“Avevo previsto Di Bello o Mariani come assistenti perché sono convinto che potesse essere la designazione giusta per lanciare due arbitri che stanno andando molto bene. Previsioni per la partita? Se Pirlo gioca come ha giocato con l’Inter, la Juventus perde ancor prima di scendere in campo. Fisicamente stanno peggio del Napoli, vedo gli azzurri nettamente favoriti. Difficile da scoprire prima, ma dipenderà dai primi 20′ “.

Poi sull’episodio nella partita di ieri: “Roma-Spezia? Niente da dire, Ghersini ha avuto le palle di fare due espulsioni in 30 secondi. Lo Spezia non credo presenterà ricorso per la vittoria a tavolino, a livello storico è molto più importante il 4-2 sul campo. Bisogna capire cosa vorrà fare il Giudice Sportivo. La Roma prenderà una multa per il sesto cambio, ma in mancanza di un ricorso penso resterà il risultato del campo. In Inghilterra, quasi tutte le società hanno un ex arbitro nell’organico, per evitare figuracce del genere. È molto più difficile ammonire un ragazzo buono ed educato come Koulibaly, che Bonucci”.

