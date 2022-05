Marelli, Dazn: “Mertens netto il penalty, e c’era anche su Koulibaly”

Negli studi di Dazn, riguardando i casi di moviola in Torino-Napoli, l’ex arbitro Marelli, ha commentato cosi i due episodi incriminati:

“Contatto evidente tra il piede destro di Izzo sulla tibia di Mertens, in ritardo. Manca il giallo per imprudenza. Prontera si è un po’ dimenticato i cartellini”

Rigore nel primo tempo: “Alla cabina VAR irrati n° 1 e per qesto soprrende un po’ la mancata chiamata nel primo tempo. Prontera fischia una punizione per fallo di Belotti su Koulibaly. Era rigore anche se avesse ravvisato solo la trattenuta. È una situazione geografica in cui si valuta solo il dentro o fuori area, manca la revisione e il rigore”.

