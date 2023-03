Marelli (Dazn): Come sprofondare nel ridicolo!

L’ex arbitro Luca Marelli a Dazn commenta il gol della Juve con le polemiche per il tocco di mano di Rabiot facendo una rivelazione che nel 2023 con tantissime telecamere a disposizione degli arbitri ha del clamoroso:

“Non posso darvi la certezza perché non ce l’ho, abbiamo visto tutte le immagini possibili. Ci sono due tocchi di mano, quello di Vlahovic ma il braccio è aderente al corpo. E’ interessante capire se Rabiot nel primo tentativo di intervento ha toccato pallone col braccio sinistro. Non abbiamo immagine certa e come la scorsa settimana senza immagine certa il Var ha alzato una barriera tra sé e la decisione di annullare il gol“.

L’ex arbitro Luca Marelli a Dazn insiste nel commentare l’episodio di mani di Rabiot:

“Bisogna essere ligi alle regole. La mia sensazione è che il tocco di braccio di Rabiot ci sia. Ma vi assicuro che rivedendo 20 volte le immagini ho la sensazione netta ma non ho la certezza in nessuna immagine. Lo dico in massima onestà. Ecco perché siamo rimasti fermi 4 minuti. In sala Var avevano la stessa sensazione mia altrimenti il check sarebbe durato 20 secondi”

