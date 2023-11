Marelli a Dazn: “Fuorigioco sull’1-0 del Napoli, ma il Var non poteva intervenire”

Dagli studi di DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato l’episodio chiave di Salernitana-Napoli: il gol azzurro di Raspadori. L’assistente Liberti non vede un fuorigioco di Olivera, ma il Var non può intervenire, perché la squadra granta aveva ripreso palla.

“L’azione nasce sulla destra dell’attacco del Napoli. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, c’è un passaggio di Di Lorenzo per Olivera, che è in fuorigioco. Dopo, Bradaric e Legowski controllano il pallone, il Napoli lo recupera e segna con Raspadori. Il fuorigioco c’è, ma andava rilevato in campo. Perché il VAR non poteva tornare indietro al possesso precedente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati