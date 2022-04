Marcolin: “Il Napoli fa fatica a difendersi…”

L’ex centrocampista azzurro ed opinionista Dario Marcolin, intervenuto ai microfoni di Canale 8, nella trasmissione Ne parliamo Martedi, ha dichiarato:

“Prima delle due ultime partite eravamo quasi tutti sicuri che il Napoli fosse il favorito tra le tre lì davanti. Nel finale delle partite con Fiorentina e Roma, dal minuto 70 al 90, ha sempre regalato qualcosa alle avversarie. Con lo schieramento a 5 il baricentro del Napoli si è abbassato, ho sempre detto che è una squadra che ha la situazione di confort quando ha la palla tra i piedi e fa fatica quando deve difendersi. Ricordate quando Spalletti disse a Bologna che non dovevano abbassarsi e difendere bassi perché non lo sapevano fare? Sto cercando di capire se è solo una questione di condizione fisica, perché c’è stato un calo nel centrocampo. Perché Spalletti è passato a 5 in difesa nel finale? Non per difendere il risultato, ma perché sapeva che la sua squadra era in difficoltà sul piano fisico. Per lo scudetto dico che è ancora tutto aperto, ma se devo dare delle percentuali al Napoli dico 30% sì e 70% no”.

