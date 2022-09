Marcolin: “Dopo la sosta il Napoli ritroverà calciatori rigenerati”

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Torino fa gli uno contro uno a tutto campo, gli azzurri avranno centesimi di secondo per decidere cosa fare prima di avere l’uomo addosso. In generale siamo tutti preoccupati di come torneranno i calciatori dalla nazionale, ma io credo che per il Napoli sia stata una buona sosta, ritroverà calciatori ancor più motivati ed entusiasti in virtù dei gol di Raspadori, Kvaratskhelia e Lozano con le rispettive nazionali”

Reja su Napoli-Verona: "Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!"

Mauro: "Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!"

