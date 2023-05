Marco Tardelli non crede all’ arrivo di Luis Enrique al Napoli!

Luis Enrique è il nome più caldo del momento in casa Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta vagliando diversi profili per la sostituzione di Luciano Spalletti, sempre più orientato verso l’addio al club partenopeo dopo una stagione destinata a restare nella storia grazie alla vittoria dello Scudetto, arrivata trentatré anni dopo l’ultimo successo della compagine azzurra in Serie A. Tuttavia, riuscire a mettere le mani sul coach spagnolo non è impresa semplice, a causa delle sue elevate richieste salariali.

Proprio per questo, l’ex Campione del Mondo Marco Tardelli si dice scettico sulla possibilità di vederlo realmente sulla panchina di Fuorigrotta:

“Cercare di prendere Luis Enrique a 8 milioni non credo che sia nella testa di De Laurentiis. Il presidente ha la grande possibilità di convincere Spalletti a restare, continuando la sua avventura al Napoli. Tutte queste discussioni non hanno fatto di certo bene” è il pensiero di Tardelli, affidato ai microfoni della RAI durante il programma 90° Minuto.

