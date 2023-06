Marco Tardelli esalta al massimo il Napoli di Spalletti: “È tutto forte…Adl ha in casa il nuovo Best!”

Marco Tardelli ha detto la sua sul Napoli ai microfoni della RAI. Ed etichetta cosi i Campioni d’ Italia 2022/23

“Al di là di Osimhen, che conoscevamo già, il giocatore che mi ha impressionato di più è stato Kvaratskhelia. Kim? E’ stato un gigante. Nessuno, però, ha lasciato a desiderare. Il giudizio è positivo per tutti. Un grande lavoro di Spalletti: si sono fatti trovare pronti grazie a lui. Anguissa? Ha fatto un grande campionato, assicurando grande corsa al fianco di Lobotka. Elmas? E’ l’uomo che fa le cose giuste: mi sembra la definizione corretta”.

Tardelli ha poi aggiunto:

“Gaetano fortissimo per Spalletti? Ha fatto vedere di avere qualità e di poter crescere. Complimenti anche a Giovanni Simeone, che si è inserito molto bene in questo gruppo. Lozano? Da lui mi aspettavo sicuramente qualcosa di più. Osimhen? E’ cresciuto anche grazie a Kvaratskhelia. L’ho paragonato a Best ed ho avuto ragione. Osimhen ha fatto tutto quello che poteva fare, giocando anche con la squadra: una cosa che, in passato, non sapeva fare”.

