Marco Tardelli e’ sicuro: “Tanti nomi al posto del contadino Luciano…Ma i calciatori come la prenderanno?”

Marco Tardelli, ex talentuoso centrocampista della Juventus e campione del mondo nell’82, nel suo consueto fondo su La Stampa ha parlato anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

“Il vulcanico presidente del Napoli non smette mai di sorprenderci e spiazzarci nonostante la vittoria dello scudetto. Una vittoria ampiamente meritata sul campo, che avrebbe potuto regalare ai propri tifosi l’idea di una società che vuole essere vincente, solida e coesa anche in Europa”.

Tardelli continua…

“Si fanno grandi nomi per sostituire il contadino Luciano, ma nessuno si chiede, come prenderanno questa decisione i calciatori. Con che occhi guarderanno questa commedia napoletana, che può passare da uno “state sereni” a colpi di scena inaspettati”.

Infine aggiunge…

“Spalletti era riuscito a creare uno spogliatoio che avrebbe potuto iniziare un ciclo fondato sulla fiducia e sulla credibilità che hanno dimostrato in campo. Troppo per il presidente, l’ombra non fa per lui, è un grande produttore-imprenditore ma spesso gli piace fare l’attore e guardarsi sullo schermo perché tutti devono sapere che i meriti sono tutti e solo suoi”.

