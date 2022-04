Parolo: “I centrocampisti del Napoli, sicuri titolari in altre squadre di A”

L’ex centrocampista della Nazionale e della Lazio, oggi opinionista Dazn, Marco Parolo, ha rilasciato un’ intervista al Corriere della Sera, parlando ed elogiando , la linea madiana del Napoli. Ecco uno stralcio dell’ intervista pubblicata nella edizione odierna del quotidiano il Corriere della Sera:

“Il Napoli ha alternative, gente di qualità. Contro l’Atalanta Spalletti si è potuto permettere il lusso di lasciare Ruiz in panchina. Poter fare certe scelte significa avere un’ampia scelta. I centrocampisti del Napoli sarebbero sicuri titolari nelle altre squadre. Spalletti ha il reparto più completo, Anguissa per me è l’uomo in più, l’entusiasmo un’arma a doppio taglio. Il tifo è splendido ma pericoloso, la fortuna è avere Spalletti che sa come gestirlo”.

