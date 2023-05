Marco Mazzocchi: “Napoli non merita questo trattamento”

Marco Mazzocchi, nel corso del suo intervento ai microfoni de Il bello del calcio, programma in onda su Televomero, ha fatto un focus su quanto è accaduto tra il Napoli e la Salernitana:

“Il tifoso del Napoli deve festeggiare quando lo scudetto è vinto, non quando lo decide un prefetto o un questore. Napoli sta diventando oggetto di presa per i fondelli da tutta Italia perché si parla sempre di possibili rinvii dopo quello con la Salernitana. Anche prima del match con l’Udinese si è parlato di gara anticipata”.

“Napoli è una città straordinaria, il napoletano è fantastico, ma non devono farsi eccezioni, altrimenti saltano le regole e tutti si sentono autorizzati a fare certe richieste. Un giorno Firenze chiede una cosa, Roma poi ne chiede un’altra. Da tempo si sapeva che a Napoli c’era il Comicon e che il Napoli avrebbe potuto festeggiare lo scudetto, perché non ci si è organizzati in un certo modo? Napoli è una città civile, non merita provvedimenti eccezionali”, ha aggiunto Marco Mazzocchi.

