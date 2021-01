Marco Bucciantini non condanna il Napoli, ma chiarisce…

Dopo il passaggio del turno del Napoli in Coppa Italia allo stadio Maradona di ieri, ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo c’è Marco Bucciantini. L’ospite di Raffaele Auriemma ha analizzato il momento di forma dei partenopei avanzando interessanti osservazioni anche sul campionato.

Bucciantini cinico: “Anche le altre a fatica”

Riguardo la vittoria a fatica di ieri contro un Empoli agguerrito, Bucciantini afferma: “Ma sapete, Milan, Inter e Juventus hanno giocato contro squadre che, anche se nobili, giocano un campionato per salvarsi. Compagini nettamente minori a livello di tattica”, asserendo che comunque i toscani ieri hanno dato il massimo affrontando il Napoli a viso aperto.

Assenze importanti, non sono una scusa ma una realtà

Sulla questione attaccanti invece: “Osimehn è un giocatore fa la differenza, un calciatore che da un imprinting diverso al gioco. Il Napoli si è visto mancare pedine fondamentali come Dries Mertens e lo stesso nigeriano. Osimehn un giocatore che dava profondità e velocità, l’olandese più decisivo e cattivo di tutti anche quando non segna,” – poi continua – “a conferma del fatto che sono assenze importanti. Non possono segnare, però, sempre gli stessi. Ieri ok, ha segnato Di Lorenzo, contro l’Udinese Bakayoko, ma non si può pretendere che segnino sempre i soliti Lozano e Insigne”.

“Il Milan per me ha meno qualità nel creare situazioni, ma loro hanno molta più convinzione. Un po’ quello che dice Gattuso: il veleno, o cazzimma come dite voi. È evidente – dice l’opinionista Sky – che ci sono delle problematiche di base, cosa che Ringhio non ha mai negato, e che i partenopei hanno sbagliato qualcosa. Contro lo Spezia non puoi prendere quel goal, soprattutto una squadra con calciatori di quel calibro non può sbagliare tutte quelle occasioni. È chiaro che quando gioca Petagna invece di Osimehn, così come quando lo fa Zielinski piuttosto che Elmas, Gattuso deve adattarsi al tipo di organico che ha a disposizione”.

“Insigne non come Ronaldo, campionato equo”

Poi Bucciantini esprime pareri sul momento di Lorenzo Insigne e sul campionato: “Su Insigne a volte mi arrabbio, lui tira tanto e ha un tiro a giro da far paura. Ma il campione lo fanno anche altri fattori: Lorenzo non riesce a tirare bene di collo, ad esempio. Non voglio fare un paragone con Cristiano Ronaldo, ma in questo caso è doveroso: lui tira in uno spazio di 20 centimetri così come lo fa a porta vuota, è un fenomeno; più lucido sotto porta, in tutti i 90 minuti. Ieri Insigne, come altre volte, ha sbagliato un goal facile facile, stavolta a porta vuota”. “Sul campionato, siamo alla 17° giornata e non vi so dire chi sia la più forte. Milan, Inter, Napoli, Roma e Juventus per me si equivalgono; c’è chi finalizza di più, ma tatticamente e tecnicamente fanno tutte un gioco bellissimo. Forse gli azzurri più degli altri”.

“In questo momento io dico che il Napoli ha bisogno di un bomber, Mertens o anche Osimehn sono quel tipo di giocatori che servono ora. Quando avevi Cavani o Higuain che facevano 30 goal a campionato potevi lottare per lo scudetto, ricordiamo il famoso secondo posto a 91 punti”, conclude Bucciantini.

Intanto gli azzurri, adesso, sono con la testa alla prossima di campionato contro la Fiorentina.

