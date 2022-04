Bucciantini: “Napoli, 10 anni che gioca bene”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli, alla trasmissione sportiva Sky Club Show. Vi iportiamo alcuni stralci di Bucciantini rilasciate ai microfoni di Sky Club.:

“Il Napoli nel corso della stagione ha avuto una calamita che lo tirava nel pessimismo e fatalismo, in queste stagioni quando la squadra rallentava il rallentamento durava molto. Invece quest’anno il Napoli ha perso diverse gare, ma la partita successiva l’ha sempre vinta. Dopo la scoppola col Barcellona va a vincere con la Lazio a Roma, perde con l’Empoli poi va a Milano e batte il Milan, perde in Coppa Italia con la Fiorentina e dopo tre giorni vince in campionato, perde con l’Inter e poi vince 4-0 con la Lazio in casa. Ogni volta che il racconto della stagione poteva essere deludente, reagisce. Secondo me l’identità ce l’ha sempre avuta. L’anno scorso in primavera giocava il miglior calcio in Italia, ha fatto quella serie di vittorie e poi si piantata nelle ultime due in casa. Con Sarri ha giocato un grandissimo calcio, è 10 anni che gioca bene. E’ cresciuto in mentalità e soluzioni”.

