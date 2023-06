Marco Bucciantini: “De Laurentiis ha scelto Garcia perché ha sentito la scintilla”

Marco Bucciantini, Sky, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il giornalista si è focalizzato su Danso, centrale del Lens, individuato come possibile sostituto del partente Kim, il quale pare sia destinato al Bayern Monaco.

“È una scelta veritiera, frutto di una conoscenza, come ogni decisione di De Laurentiis. Se le scelte sono difese ed inserite nell’ambiente, offrono anche più di ciò che si spera”.

Sul suo carattere:

“Abbiamo delle testimonianze a riguardo. Il giudizio degli altri dipendono dalle circostanze. Una carriera mossa, nella quale ha avuto esperienze importanti ed ha allenato anche grandi profili. Roma è stata la sfida massima, in un decennio nel quale c’era una protagonista fantastica come la Juve. È stato scelte da De Laurentiis il quale.crede molto nel.tecnico, ha sentito la scintilla.

Il Napoli ha un vantaggio, il quale deriva dalla rosa che vinto un campionato. Su Kim non si può far nulla, ma il resto della rosa andrebbe conservato per aiutare la squadra a vincere. Non esistono offerte irrinunciabili per una società libera economicamente parlando“.

