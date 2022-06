Marco Bellinazzo: “Il Napoli ha un valore che non supera i 500 milioni di euro…”

Marco Bellinazzo, giornalista de il Sole 24 Ore, e’ stato intervistato alla radio ufficiale del calcio Napoli, e sulla possibilità di vendita di Koulibaly e del Napoli ha così risposto

“La situazione Barcellona è molto complicata ,ed è un paradosso perché Barcellona è tra i primi 4 Club Europa, con un fatturato altissimo, che si aggira intorno i 700//800 milioni all’anno. Eppure, causa soprattutto il periodo covid, paga i tanti errori di gestione scellerati oltre ai tanti errori di gestione che verranno sicuramente fuori, Fatto sta che si è ritrovato con indebitamento che supera il miliardo, Parte legato ai vari impianti che fanno parte della dell’area Barcellona, altri per ingaggi strapagati e non resi per quanto versato.E chiaro che tutto questo ha portato ad un indebitamento altissimo, ed il Barcellona ha bisogno di mezzo miliardo per mettere a posto il patrimonio, visto che deve subito versare 300 milioni di euro.entro 12 mesi. Una situazione non semplicissima, ma parliamo di un club fortissimo ,il prossimo anno ci sara’ spotify, che ha comprato il nome dello stadio, il Barcellona si riprendera’, ma anche per le regole, ormai molto severe, , in fatto di monte ingaggi per chi e’ indebitato, Se acquistano Koulibaly,? Se avviene un turn over interno diventerebbe possibile, senza la vedo difficile .Si devono trovare 500 milioni per salvare il club, poi si penserà al resto.”

Sulla Multiprorpieta’, e la possibile vendita del club…

“Guarda, il Milan e stato venduto per oltre 1, 2 milioni, l’Atalanta 500 milioni, pur facendo l’utenza inferiore al Napoli, e contando su centro sportivo e stadio, di proprieta’, che fanno la differenza, se andiamo a guardare il Brand Napoli, inteso come comunità di tifosi, in Italia e all’ estero, e quindi come potenziali clienti, quindi consumatori e flussi monetari, e chiaro che meno di 500 milioni non vale. Il problema è che se tu resti in Europa il valore puo’ crescere, ma se tu vai indietro, anche il valore ne risente. Comunque non escludo che il Napoli possa essere acquistato da un fondo americano”

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati