Marco Bellinazzo: “Il Distintivo di gestione…”

Marco Bellinazzo, esperto di economia nel calcio de “Il Sole 24 Ore”, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli, e sul mercato degli azzurri, e non solo, si e cosi espresso:

“Il segno distintivo di tutta l’era De Laurentiis, cioè una gestione, che ho definito ineccepibile, quando si tratta di definire gli organici che hanno ottenuto i risultati, tenendo d’occhio conti, e questo mercato è stato l’apoteosi di questo modello. Si e andato a tagliare una fascia importante sul salariale, si e ringiovanito l’organico, con innesti mirati e costi meno elevati, il tutto con grande oculatezza, e non correndo nell’errore che in passato è stato commesso, cioe’ rinunciare a giocatori di esperienza, mi riferisco a Ndombele Me Navas, che garantiscano, nei momenti difficili, la ttanquoillita’ nello spogliatoio ed in campo, come dire che chi fa sport ne conosce l’importanza, elementi fondamentali nell’ alchimia di una squadra. E quindi, a mio avviso, il Napoli si presenta in una situazione, molto competitiva, dal primo al quarto, poi vedremo il campo quale ci assegnera’ in seguito.”

Marco Bellinazzo sulla societa’…

“Il patrimonio sentimentale e culturale, passami questo termine, che poi è l’emblema della passione popolare che caratterizza la piazza di Napoli insomma , sia anche un elemento fondamentale del bilancio, oltre che del pathos che si crea allo stadio, e l’uscita di Mertens ha lasciato un po’ a desiderare, il Napoli non doveva necessariamente confermare Mertens, ma essendo la storia del Napoli, probabilmente qualche errore e stato commesso, andare però a presentarsi con organico rinforzato, e chiaro che la campagna abbonamenti potra risalire la china, l’importante e che certi errori non vengano ripetuti in futuro”

Marco Bellinazzo sulla crisi del calcio

“tutto il calciomercato, e non solo il Napoli, è stato caratterizzato da questa mancanza di liquidita’, ed anche in europa, tranne in premier e qualche big, Se pensiamo al colpo Casemiro delle ultime ore al Manchester Utd, e si parla di Real Madrid, oggi non c’e’ quella forza economica come hanno in premier, e quindi è giusto cedere per poter fare mercato. E si va a cercare il colpo giovane, e quindi si esalta la bravura di un dirigente tecnico sportiva, oltre che di carattere amministrativo., che va ad anticipare certi colpi, ed il Napoli, anche in questo senso aveva già fatto bene con i primi acquisti, credo che sia la strada giusta, quella di dare al proprio interno una filiera che possa permettere di formare giocatori , anche se in questo senso e l’aspetto negativo, visto che il Napoli avrebbe tante possibilità nel formare talenti, sono tanti a 13/14 anni, che sono costretti ad emigrare in altre piazze, perché la struttura di formazione del Napoli, non è quella di un grande club, e quindi si perde molto anche dal punto di vista economico”

Marco Bellinazzo e la crescita del calcio in Premier

“La premier fatturerà quanto la liga e la Bundesliga messi insieme, circa 6 miliardi di euro!Non cresce vorticosamente, perché nel periodo covid, i contratti tv sono stati prolungati allo stesso prezzo dei precedenti, quindi la Premier si e accontentata confermando le sue entrate, però ha incassato più dai diritti esteri che da quelliNaziomnali.E questo dovrebbe far riflettere su come ci siano strade legate all’ internazionalizzazione, fare politiche commerciali sarebbe importantissimo in casa Napoli, tipo verso la corea del sud, avendo kim tra le sue fila, oppure Lozano da qualche anno, su questo si deve lavorare e migliorarlo, tipo la premier che va prendere giocatori i tante nazionalita e creando le fan base in altri paesi, questo alla serie a manca”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati