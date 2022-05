Marco Azzi: “Tre settimane in piu’ programmare, ma ora ha un dovere”

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, dopo l’aritmentica qualificazione in Champions del Napoli, si espresso cosi dal suo profilo Twetter:

“Il Napoli è pure matematicamente in Champions League e avrà tre settimane in più per programmare il futuro, ma finire molto bene il campionato è lo stesso doveroso e importante“

