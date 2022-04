Marco Azzi: “Occasione buttata ed irripetibile”

Il Giornalista di Repubblica, Marco Azzi, lo scrive sul proprio profilo twetter, esprime tutto il suo rammarico per uno scudetto gettato via, definendo questa opportunita, vista anche la sconfitta dell’ Inter a Bologna, un’ occasione irripetibile:

“Uno scudetto buttato via, senza se e senza ma. Era un’occasione per il Napoli irripetibile, ma nel fiume di parole di De Laurentiis non ne ho avvertita nemmeno la percezione…“

