Marchetti, Sky: “Da adesso in poi ogni partita è determinante. Sul rinnovo di Fabian…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

“Il Napoli va a Bergamo con la necessità di vincere per forza. Da adesso in poi per il Napoli ogni partita è determinante, la verità è che potrebbe esserlo in negativo. Se il Napoli perdesse o pareggiasse il Milan potrebbe scappare via. Anche l’Inter ha un impegno difficile, di fatto sono entrambe costrette a vincere.

Oggi dire che un giocatore è vicino, se non c’è firma o non sta permetterla, non si può fare. Sicuramente il Napoli visiona alcuni profili.

Fabian Ruiz può rinnovare? In realtà questo è il grande nodo. Bisogna capire se il Napoli ci punta o no, se per caso ci sono altre squadre. Credo che l’unico che possa sciogliere questo tipo di problematiche sia Giuntoli. Dipenderà molto dal progetto, se ripartire o meno. A volte prendere giovani molto bravi e lasciar andare i senatori può essere un cambio di programma. Ma dipende dalla posizione in classifica, se si vince il campionato o meno.

La Juventus nell’arco dei 9 Scudetti ha cambiato almeno 3 volte ciclo e ha continuato a vincere”.

