Marchetti: “Mertens? Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Questione Osimhen? Bisogna capire una cosa. Su Koulibaly alla Juve…”

Luca Marchetti, noto giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”, per analizzare le trattative più calde del Napoli.

“Mertens? Io credo che il mercato di Mertens sia appena partito, dopo la mail e la rottura dei rapporti diplomatici. C’è ancora un piccolo margine per il rinnovo, ma la sensazione che abbiamo noi è che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Vuole giocare la Champions, magari con un’offerta superiore a quella del Napoli. Credo che lui abbia ancora voglia di dimostrare di essere un giocatore decisivo. La Lazio con Sarri la terrei sempre lì.

Koulibaly alla Juve? Credo che non sia una pista così comoda intanto perché la Juventus sta cercando un difensore ma non è la priorità. Koulibaly farebbe sicuramente comodo, ma se dovesse scegliere come spendere i soldi adesso, non prenderebbe il difensore. Io credo che siccome è stato 9 anni a Napoli, prenderebbe in considerazione un’altra scelta. Per me oggi la Juventus non rappresenta un’opzione concreta per Koulibaly.

Ad oggi neanche il Barcellona per la questione del tetto ingaggi. Il mercato ce l’ha Koulibaly, ma bisogna vedere quanti arriveranno con i soldi in mano.

Mertens alla Roma? Non credo che ne abbiano mai parlato.

Questione Osimhen? Bisogna capire se il Napoli lo venderà, perché parliamo di cifre importanti e l’Arsenal che era una delle squadre interessate non è andata in Champions League. Non mi preoccuperei troppo del discorso della sostituzione di Osimhen, la società ha dimostrato di avere un certo gusto nella scelta di attaccanti.

Il Napoli ha bisogno di giocatori sulla trequarti. È vero che c’è Kvaratskhelia, però uno come Bernardeschi può essere utile perché sa giocare in tutti e tre i ruoli dietro la punta, è molto duttile. Non è che per dare i soldi a Bernardeschi non vengono dati a Koulibaly.

Bernardeschi? Non ci risulta di una frenata, ma risulta un ulteriore incontro.

Bernardeschi erede di Politano? Non lo so sinceramente, potrebbe essere l’erede di Mertens. Mentre Deulofeu è più il possibile sostituto di Politano. Il Napoli non vorrebbe pagare un anno in più Mertens con le stesse cifre di quest’anno perché non ritiene che questo salario fosse opportuno per la sua età ed il suo rendimento. Il Napoli ha risposto di no alla famosa lettera di Mertens perché l’operazione sarebbe costata troppo a lordo”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati