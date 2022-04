Marchetti: “Mertens? Ci sono spiragli di rinnovo. Sulla corsa scudetto…”

Luca Marchetti, giornalista Sky esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte:

“La corsa scudetto per il Napoli non è ancora finita finché la matematica non condanna gli azzurri. Dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina qualcosa è cambiato e credo inizi a pesare un po’ la testa dei calciatori. Il Napoli non ha capitalizzato l’effetto Maradona che anzi è stato un effetto boomerang”,

“Finché c’è possibilità di continuare a sognare, farei giocare migliori anche perché Milan e Inter hanno gare complicate da disputare – ha proseguito il collega -. Non credo che Spalletti pensi già alla prossima stagione, vorrà vincerle tutte. Non so che nesso ci sia tra i punti persi in casa ed il Napoli stesso perché non mi pare che quella azzurra sia una squadra da trasferta e neppure che abbia problemi con i tifosi. L’allenatore ha fatto crescere il Napoli che aveva come obiettivo tornare in Champions League. Costruire una mentalità vincente richiede tempo, non avviene dall’oggi al domani. Rinnovo Mertens? C’è uno spiraglio per la riconferma. Zerbin e Gaetano sono molto forti, hanno fatto la differenza in B, ma non so se possono fare altrettanto bene in serie A e nel Napoli”.

