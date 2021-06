Marchetti e le perle di mercato: “Koopmeiners non lo segue solo il Napoli”

Nel corso del consueto appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Luca Marchetti.

Volto noto di Sky, esperto di calciomercato, ha intrattenuto gli ascoltatori con le sue considerazioni a trecentosessanta gradi su trattative reali o presunte. Sogni di una notte di mezza estate, piuttosto che solide realtà in via di definizione.

Toto-allenatori

Mai come quest’anno, sono tante le squadre che cambieranno guida tecnica. Marchetti ha una sua teoria, sul valzer delle panchine. Un tema sempre caldo, che appassiona o deprime i tifosi. “Allenatori molto pagati? L’Inter con Inzaghi ha tagliato, Sarri e Spalletti guadagneranno di meno in verità. Il Sassuolo pure sta riflettendo bene su pregi e difetti di Giampaolo e Dionisi. Il Napoli in Champions League non avrebbe mai fatto brutta figura. Contro il Verona purtroppo era l’ultima partita e non è stata vinta, se l’avesse vinta forse parlaremmo di altre prospettive. Purtroppo ha fatto male nell’ultima gara, mentre precedentemente aveva fatto bene...”.

Cosa bolle in pentola per il Napoli

Marchetti poi ha passato in rassegna le voci che girano sul Napoli. Innanzitutto quella relativa all’esterno d’attacco. “Orsolini al posto di Politano? Penso sia più una mossa cautelativa del Napoli. Per vedere Politano in uscita bisogna tirare fuori un bel po’ di milioni di euro. La Lazio non ha mai speso certe cifre, poi magari con Sarri le carte in tavola cambiano. Di sicuro Politano è un ottimo giocatore, piace anche a Gattuso. E’ un’opportunità di mercato? Si dal punto di vista del nome, non a livello di prezzo...”.

Senza trascurare il problema endemico che angustia ormai da almeno tre anni la fascia sinistra partenopea. “Terzino sinistro? Se il Napoli non dovesse vendere nessuno sarebbe a posto così a parte quel ruolo. A oggi penso che sia la priorità del Napoli. Emerson Palmieri è sicuramente un nome, il Napoli ora però non è molto attivo nelle trattative ma nella ricerca del profilo…“.

Sempre in tema di difensori, si parla insistentemente di operazioni in entrata ed uscita, funzionali a rendere la rosa azzurra competitiva per ambire a competere per i primissimi posti. Marchetti si sbilancia e fa qualche nome. “Palomino al Napoli? Non credo. Hysaj alla Lazio? E’ una possibilità, a quanto ci risulta ancora non è stato chiamato l’agente ma conosce molto bene Sarri e lui ama avere almeno 2-3 giocatori che conoscano i suoi sistemi. Ounas vale Lozano? Per me no, Lozano è molto forte e più forte di Ounas. Perché il Napoli non ha preso Sarri? Bisognerebbe parlarne con De Laurentiis. Io penso che qualche chiacchierata con il Napoli possa averla fatta. Sarri ha fatto cose straordinarie, il passaggio alla Juventus è stato vissuto come un tradimento. Io sono dell’idea che una volta che una storia è conclusa debba restare tale, salvo rare eccezioni...”.

In mediana bisogna fare qualcosina

E’indubbio che la stagione che è appena stata consegnata agli annali abbia visto soffrire il Napoli in mezzo al campo. Un pò per scelta tattica, con i due mediani, un pò per caratteristiche dei centrocampisti in rosa. Ovvio, quindi, che la società partenopea si stia attivando per fare un colpo proprio là dove si sviluppa e costruisce il gioco. In meiro, Marchetti è chiaro. “Koopmeiners? Non lo segue solo il Napoli ma pure Atalanta e Roma. Demme? Non so se c’era un bonus legato alle presenze. Qualora ci fosse stato penso che Gattuso lo avrebbe fatto giocare lo stesso contro il Verona se avesse ritenuto opportuno...”.

Finalino destinato ai possibili partenti. “Chi ha più possibilità di restare al Napoli? Insigne e Lozano, Koulibaly e Fabiàn Ruiz hanno più possibilità di andare…“.

