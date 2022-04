Marchegiani: “Napoli sulle gambe, Fabian e Zielinsky scomparsi”

Luca Marchegiani, ex portiere ed oggi opinionista,ha parlato ai microfoni della trasmissione Sky Calcio Club, dichiarando quanto segue sul Napoli:

“Il Napoli è in difficoltà fisica, che è facilmente spiegabile. Hanno avuto per un lungo periodo di stagione pochissimi giocatori a disposizione. Alcuni calciatori infortunati non sono tornati nella condizione che erano prima degli infortuni e altri che sono stati usurati. Mancano dei giocatori importantissimi, oggi senza Koulibaly e Di Lorenzo non è la stessa squadra. Fabian è calato tantissimo, Zielinski è scomparso. Poi il livello è alto in questo momento nel campionato, giocare contro l’Empoli è quasi come giocare contro l’Inter e se non stai bene puoi perdere. Non metterei in discussione il buon lavoro di Spalletti, ma la gestione di alcuni momenti della partita è responsabilità non solo dei giocatori ma anche dell’allenatore”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati