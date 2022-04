Marchegiani: “Gare da vincere queste, a Napoli e’ Milan mancato questo”

Luca Marchegiani, ex portiere del Torino e oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni,nella trasmissione “Sky Calcio Club“, sulla situazione del Napoli, dopo la gara contro la Fiorentina, conclusasi con la vittoria viola per 3 a 2. Ecco ledichiarazioni rilasciate durante la trasmissione “Sky Calcio Club“:

“Credo che il Napoli riuscirà ad uscire da questa situazione difficile emotiva, ma dubito che non ricada prima della fine della stagione. Perché è stata troppo una costante quella di non riuscire a portare a casa delle partite, che in un modo o nell’altro devi portarle a casa. Quella con la Fiorentina, con quello stadio, quel pubblico e quella situazione è una partita che devi vincere anche se hai difronte una squadra forte e organizzata. E’ questo che è mancato al Napoli e anche al Milan. Le difficoltà dell’Inter sono dovute ad un periodo, quelle di Napoli e Milan sono state ricorrente, entrambe non sono state capaci di vincere quelle partite che devi vincere se vuoi vincere il campionato”.

