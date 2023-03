Marcello Chirico, quanto gli “bruciano”…A sentirlo parlare sembra che il Napoli sia finito!

Il giornalista di dichiarata fede juventina, Marcello Chirico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Diretta Mercato, programma in onda su 7 Gold:

“Victor Osimhen può essere attirato dalle offerte che arriveranno così come Aurelio De Laurentiis potrebbe cederlo per incassare una grossa cifra. Bisogna capire però il progetto del Napoli. La società campana si accontenta di vincere lo scudetto per poi vivere stagioni meno esaltanti oppure vuole dare continuità a tale successo? Questo è l’interrogativo che mi pongo. Non ho ancora capito il progetto del Napoli”.

“Guardo quanto accade in Europa e vedo Victor Osimhen davanti anche a Mbappé. Il calciatore del Napoli ha superato addirittura il francese per numero di reti e la Ligue 1 non è certamente più competitiva, anzi. Per questo credo che il nigeriano non sia facilmente sostituibile”

Marcello Chirico ha terminato così il suo intervento:

“Gira una voce clamorosa: De Laurentiis potrebbe cedere il Napoli. Magari venderà prima Osimhen e poi la società…”.

