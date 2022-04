Marani sul Napoli: “Qualcosa se la sbaglia sempre”

Il giornalista ed opinionista, Matteo Marani, parlando ai microfoni di SKY, fa il punto sul Napoli ,e sulla stagione che si avvia al termine, rimproverando non poco la gestione societaria e le ultime dichiarazioni di Adl:

“Negli ultimi anni si è cambiato tanto e anche troppo e alcuni problemi sono riemersi. Oggi il Napoli è in una situazione migliore rispetto a un anno fa: ci vuole equilibrio, ci vuole presenza. De Laurentiis sa trattare col mondo delle star: credo che questa presenza ce l’abbia. Credo che altri momenti vissuti a Napoli in questi anni, per esempio in occasione del famoso ammutinamento, non abbiano aiutato l’ambiente.

La presenza del presidente è importante in queste ore, significa che c’è, che è lì, ma bisogna riflettere: ogni volta a fine stagione si arriva a queste situazioni qui. Il Napoli fa tutto bene ma qualcosa alla fine la sbaglia sempre”

