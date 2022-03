Marani a Sky: “Il Napoli è stato massacrato dal Milan..”

Matteo Marani, giornalista sportivo, ha parlato del sunday night match tra Napoli-Milan ai microfoni di Sky. Ecco quanto detto:

“Ieri il Napoli è mancato, ma è mancato perché il Milan ha fatto una grande prestazione. A centrocampo i rossoneri hanno dominato: il Milan ha ritrovato il miglior Bennacer, Kessie ha dato un grande apporto. Il Milan ha soffocato il Napoli in mezzo al campo. I rossoneri hanno fatto un pressing perfetto. Quando il Milan gioca con le grandi di solito vince. Perché fa fatica con le altre? Perché secondo me il Milan ha bisogno di spazi, si esalta quando può sfruttare la velocità dei suoi giocatori come Leao e Theo. Giroud è l’uomo dei gol pesanti, ha fatto tre reti che hanno cambiato la storia di questo campionato. Senza questi tre gol, il campionato del Milan sarebbe stato ovviamente diverso. Chi si chiedeva in estate a cosa serviva Giroud ha avuto la sua risposta”.

Restate connessi con noi, seguiteci sui social:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati