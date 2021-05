Marani: “Il pareggio col Cagliari non bugiardo”

In diretta a Sky Sport, nel prepartita di Spezia-Napoli, si è espresso il giornalista Matteo Marani, per esprimere la sua sugli azzurri:

“Il Napoli potrebbe pagare lo sforzo che ha fatto per risalire, due mesi fa non era neanche nella lotta Champions League. Il rendimento degli azzurri è strano: a fatto bene all’inizio ed ora sta facendo benissimo, il problema è nel finale. Dal punto di vista atletico c’è qualche campanello di allarme, nel finale contro il Cagliari si sono abbassati troppo e il goal era nell’aria. Oggi per me è la gara più difficile per il Napoli.“

