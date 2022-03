Marangio: “Mi piace se la Juve vince così!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Vincenzo Marangio, giornalista, queste le sue parole:

“Vincere come ha fatto la Juventus? Mi fa piacere anche così. Mi rendo conto che il gioco non è granché, però sinceramente il famoso bel gioco ancora devo capire quale sia. Non ho mai visto Sarri alla Juventus proporre quanto fatto a Napoli. Sono convinto che sia stato il Napoli a rendere grande Sarri. Alla fine Gattuso ha vinto una Coppa Italia, cosa che Sarri non è riuscito a fare. Spalletti, al di là di qualche cambio sbagliato, sta facendo un buon lavoro. Il bel gioco lo associo di più alla qualità dei giocatori”.

Le sue parole sulla Juventus di Max Allegri: “La Juve a Firenze a centrocampo era qualitativamente più forte. Rabiot lo fanno giocare tutti, quindi qualcosa di buono sicuramente lo ha. Per me è un giocatore molto lento, sbaglia spesso il passaggio ed è discontinuo, giocando il 90% delle partite con la baguette sotto il braccio. Locatelli francamente è stanco, Arthur mi sta piacendo ma è un po’ lento in ripartenza. Ogni volta che la Juve ha provato a cambiare la narrazione delle sue vittorie si è resa conto che non è il mantra societario, ovvero vincere è l’unica cosa che conta”.

Sbagliato il ritorno di Allegri: “Quando è stato ripreso Allegri, detto che per me nella notte di Cardiff è finito il suo ciclo (e invece è stato preso Ronaldo per cercare di colmare alcune lacune), è stato fatto un errore. Serviva un allenatore alla Tuchel con qualche idea più fresca. Il progetto oggi è comunque in crescita, sulla base presente la Juventus proverà a fare qualcosa di diverso ma non sarà mai spettacolare con Allegri”.

