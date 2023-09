“Maradona o Messi? C’era forse un calciatore vicino a Diego ed era Cruijff” Stefano Di Chiara “cancella” Messi

Stefano Di Chiara, ex calciatore di Serie A e allenatore, attraverso i propri canali social ha detto la sua sul confronto tra Maradona e Messi, i due numeri 10 dell’Argentina che hanno scritto la storia più di tanti altri. Queste le sue parole riassunte da persemprenapoli.it:

“Maradona o Messi? Faccio parte del calcio vintage. Quando Diego è arrivato a Napoli aveva vinto qualcosa in Argentina e poco a Barcellona. In maglia azzurra ha vinto. E poi con l’Argentina un mondiale l’ha vinto in campo da protagonista, a Italia 90 gliel’hanno rubato in finale contro la Germania e a USA 94 la storia del doping… Portò il Napoli a livelli internazionali e fece vincere anche una Coppa Uefa agli azzurri. E’ e rimane un grandissimo giocatore sul piano tecnico, non c’è nulla da dire, ma la verità è soprattutto un’altra, ovvero il carisma. E’ il carattere che fa la differenza in tutto, dal calcio alla politica, la musica e via discorrendo”.

Poi ha aggiunto: “Se vi parlo dei Pink Floyd o dei Rolling Stones, affiora subito la personalità di questi artisti che travalica i tempi e resta impressa. Nel calcio la personalità agonistica o sana ignoranza, come piace dire a me, fa la differenza. Maradona rappresenta quell’epoca perché era un condottiero. Diego rispecchiava un popolo, il calcio stesso. C’era forse un calciatore vicino a Diego ed era Crujiff, se ne parla poco ma è così. E poi c’era la marcatura a uomo a tutto campo con gente attaccata e concentrata, con falli non fischiati e senza VAR. Ed era meglio prima, credetemi. Nettamente meglio prima, come tutto il resto. Per migliorare il presente si torni al passato. Leggo nomi in nazionale, ma che carisma e che storia da raccontare hanno?”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati