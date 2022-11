Maradona Jr: “Mio padre lungimirante. Lobotka Fenomeno!”

Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro, è intervenuto a TV Luna sui temi attuali in casa azzurra. A seguire le sue principali parole del suo intervento

“Le dichiarazioni di papà dopo quel famoso Fiorentina-Napoli? Lui è stato un visionario, non si è mai tirato indietro quando c’era una verità da dire. Se oggi fosse ancora qui, già so cosa potrebbe dire del Mondiale in Qatar: non sarebbe d’accordo e preferisco fermarmi qui”.

Sul Napoli attuale

“Spalletti sta facendo un grande lavoro, soprattutto nella gestione della rosa tenendo tutti sulla corda. Lo dimostrano i 14 gol segnati da chi è entrato dalla panchina, forse questa è la cosa più bella per un allenatore. Ad esempio Elmas ha fatto la differenza con due gol decisivi quando si è trovato a sostituire Kvaratskhelia. In passato il macedone è stato ingiustamente criticato. Il calo finale contro l’Udinese ci può stare, ma si parla troppo di quei 15′ anziché dei precedenti 75′. Partita dominata con tante occasioni da gol create”.

Sui singoli

“Sul rigore non fischiato contro il Milan non dico altro, aspetto solo che qualcuno mi spieghi come fa a non essere rigore quello. Lobotka è un giocatore incredibile, fin qui non ha sbagliato una partita. Anzi non ha sbagliato un pallone. E sulla sosta non sono preoccupato: al rientro ci sarà l’Inter che ha più nazionali degli azzurri”.

