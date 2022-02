Maradona, il Re dimenticato…altro che adorato!

Diego Armando Maradona, e’ stato, e’ sara’ ricordato ,come l’indiscusso RE del calcio mondiale! Colui che ha piegato il il “potere” politico-economco del calcio Italiano, Europeo, e Mondiale, portando all’ ombra del Vesuvio, 2 Scudetti, 1 Coppa Uefa, 1 Supercoppa Italiana, ed 1 Coppa Italia, ma soprattutto Napoli in tutto il mondo.!

Nel 1986, in Messico, regalo’ al calcio, la perla indelebile di un gol ,che ancora oggi, vive negli occhi di chi lo amato, ma anche odiato, per la semplicita’ con cui fu siglato, dando classe, poesia, ma soprattutto Storia, a quell’Argentina, operaia e povera contro l‘Inghilrerra , trascinando il suo popolo sul trono del trionfo Mondiale!

La sua voglia di calcio, la sua classe cristallina, il suo essere “Scugnizzo”, ed il popolo che lo “Adotto’ “, tramutandolo in un figlio del Vesuvio, a cui lui si lego’ come non mai, decidendo che li avrebbe piantatoo le “radici del mondo“

Un’ amore eterno, che anche da lontano, rimbombava nella “sua casa”, oggi a lui dedicata, con il simbolo di una statua, anche se accantonata da Burocrati-Amministrativi, e’ il segno piu’ profondo dell’ immenso ed infinito amore che Napoli ha per lui!

Ma il calcio, come la vita, molte volte e crudele, e ci si dimentica in fretta di chi, fino a che non lasciasse questo mondo, ha mangiato nel suo piatto, ne ha “succhiato sangue” anche oltre i novanta minuti regolamentari, ed era pronto a venderne corpo ed anima, pur di dire “io sono amico di Diego“.

La realta’, e che Diego amava tutti, ma in quanti amavano veramente l’uomo Diego? Oggi, scorrendo le pagine del giornale partenopeo, Il Mattino“, mi e’ venuta in mente “a Livella” di Toto’. Dove si racconta questa straordinaria e reale versione della morte, che ci riportava ad essere tutti uguali.

Ma vi’e ‘ un passo che davvero rappresenta questo passaggio letto sul quotidiano, che mi ha dato pena ma anche tanta rabbia, per farvi capire di cosa parli, lo trascrivero nella lingua madre: guardannola,che ppena me faceva stu muorto senza manco nu lumino!

Credo sia chiaro il riferimento, e lo stato di abbandono nel luogo in cui riposa da quando ha lasciato questo mondo. Anche se gia’ prima , era la solitudine la sua “compagna di vita”, a tal punto che, la sua ricchezza, i suoi trionfi, il suo essere Maradona, non hanno scalfito chi , avrebbe dovuto capirne i disagi e malesseri, ma bensi si dedicava a vivere quell’agaitezza realizzata grazie a Diego, o papa’ o quant’altro!

Il 25 novembre del 2020 hai lasciato questo mondo, per deliziare, con i tuo piede sinistro, tutto il Paradiso, abbiamo versato lacrime, siamo corsi al tuo capezzale, tra dolore e …pubblicita‘, abbiamo riempito la tua casa in 70000 o forse piu’, ti ricordiamo ancora oggi come colui che senza una societa’ ricca, ci ha reso vincenti, e ci ha dato forse piu’ di quanto avremmo meritato, mentre noi abbiamo solo soffocato, forse per il troppo amore, il tuo essere Diego, senza pensare che tu volevi solo vivere di giorno, e non di notte!

Insomma Diego, ora che sei in cielo, perdona l’assenza di un fiore, anche se tu ne hai donati tanti a tanti, e lascia che la cosa resti cio’ che e’, per tutti coloro i quali si son dimenticati di te. La coscienza non e’ un bene comune, se c’e lhai sei fortunato, se non c’e l’hai sei gia’ dannato. Una cosa pero’ te la dico Grazie per tutto cio’ che mi hai dato, e che ancora oggi porto con me nella valigia della vita, e scusa se quel fiore non e’ ancora giunto sulla tomba che conserva il tuo feretro, e perdona se puoi, se nel momento in cui l’uomo aveva bisogno d’aiuto, si e giunti in pochi al tuo capezzale, ma sicuramente chi ti amato per cio’ che gli ha saputo dare

Ti saluto con questo passo finale, per farti capire, che la vita terrena non sara’ mai una “livella”, mentre tu adesso, hai finalmente capito cosa e’ la vita vera!…Perciò,stamme a ssenti…nun fa”orestivo,suppuorteme vicino-che te ‘mporta?Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:nuje simmo serie…appartenimmo à morte!”… Riposa in pace…Indimenticabile RE del pallone!

