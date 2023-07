“Maradona? Era una pippa!…” Infangato sui social Diego. Video e parole di un Youtuber ex azionista di maggioranza della Pozzi Ginori!

Nelle ultime ore sta girando sui social un video con parole senza senso di Dellimellow su Diego Armando Maradona:

“Una pippa immonda. Vi sarà capitato molto spesso di sentire da giornalisti o sedicenti esperti che Maradona è stato il più forte giocatore della storia: certo, molto facile parlare attraverso le baggianate e il populismo che usano tutti. Molto più complicato è invece capire davvero la forza di un calciatore. E allora, se è vero che di Maradona c’è questa leggenda che è il più forte del mondo, perché ci ricordiamo qualche palleggio virtuoso o qualche conquista di bassa lega, forse è meglio ricordare chi era davvero Maradona”.

“Non era assolutamente un professionista del calcio: ha potuto godere di questa aura divina solo perché ha giocato in un momento storico dove non era necessario essere professionisti per essere calciatori, ma nel mondo di oggi sarebbe un panchinaro anche a Borriello” ha continuato il noto youtuber.

Chiusura di Dellimellow:

“Non esitava ad ottenere risultati ingannando fraudolentemente gli arbitri e le squadre avversarie: il gol di mano è forse uno dei più famosi, senza dimenticare i problemi con il doping e la cocaina. La verità quindi è che era un mediocre, semplicemente ha avuto un’immagine ”romantica”, l’amore offusca e voi siete offuscati dall’amore”.

