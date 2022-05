Maradona e quella maglia che beffo’ l’Inghilterra…all’ asta per 9 milioni!

Ancora una volta lui, Diego Armando Maradona, la sua maglia di Argentina-Inghilterra, venduta all’ asta ed acquistata per 9 milioni di dollari (circa 8,8 milioni di euro)! Davvero una cifra monstre. Sotheby’s ha battuto la leggendaria maglietta per una cifra record, anche se la figlia Dalma aveva insinuato non fosse quella originale.

La maglia di Diego Maradona, la 10 dell’Argentina usata per la sfida all’Inghilterra a Messico 86.La partita è di quelle indimenticabili: il gol fatto con la “mano de Dios” e poi la serpentina più famosa della storia del calcio. Una doppietta leggendaria che ha fatto di quel “10” un simbolo planetario.Ma c’e’ un giallo!

“Quella all’asta non è la maglia che usò nel secondo tempo, quando segnò i gol. È di quella partita, ma papà la indossò nel primo tempo – ha detto Dalma in una trasmissione radio -. Conoscendo papà, so che non ha regalato quella maglia a nessuno. Non voglio dire chi ce l’ha, io lo so e non voglio creare problemi a questa persona. Ma posso affermare che all’asta non sta andando la maglia con cui mio padre segnò i gol”…Cosi ha parlato Dalma Maradona, ma Sotheby’s sostiene il contrario e dopo aver ricevuto una sola offerta di 5 milioni di dollari, in extremis ne sono arrivate altre 6. Si è saliti così fino all’offerta di quasi 9 milioni di euro per avere una maglia che non ha eguali.

