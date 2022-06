Maradona, e la solitudine dei “Numeri Primi”

Ancora una volta, Diego Armando Maradona, non trova pace. Anche da morto, riescono ad ammazzarlo ancora.

E di ieri la notizia, del rinvio a giudizio di 8 sanitari che “assistivano” il Pibe de Oro, l’accusa nei loro confronti e di omicidio semplice e dolo eventuale.

Tra i destinatari figura anche il medico che, lui si definiva amico di Diego, lo ha assistito fino alla fine, Leopoldo Luque, neurochirurgo, primo potenziale colpevole, che ha causato la morte di Diego.

Ma qui stiamo parlando di legge e condanne, il vero interrogativo, al quale nessuno, neanche il “cosiddetto amico”, si e’ posto, perché Diego è morto da solo?

Io credo che nessun tribunale possa condannare il Business Maradona, il classico giocattolo che viene usato da tutti, poi quando non serve più, lo si getta nel primo cassonetto che si trova, proprio come una marionetta consumata.

I vari personaggi che hanno contornato e distrutto la vita di Diego, che lo rifornivano di cocaina, piuttosto che farlo smettere,sono gli stessi che oggi si definiscono familiari, e si fanno la guerra per la famosa eredita’…c’e’ tanto letame in tutto questo.

Solo pochi, e molti sono stati suoi compagni, ed anche avversari di campo, lo hanno veramente rispettato come uomo, anche se purtroppo, e questo non vale solo per lui, ha pagato le sue paure di non essere più Diego Armando Maradona, errore che tutti gli uomini fanno da sempre. Cercare di mostrarsi forti e sprezzanti vincitori quando forse basta avere il coraggio di chinare la testa e dire: ho paura.

Napoli lo ha amato, ma anche soffocato, costringendolo a vivere e frequentare quegli ambienti, molte volte notturni, che a qualsiasi figlio si fanno evitare!

E sentire, che probabilmente, chi era preposto a prendersene cura, e concausa della sua morte, conferma quanto detto, avere tanta gente intorno, ed accorgersi di essere completamente solo.

Per chi, come Diego, che aveva ricevuto un dono, quello di essere il simbolo del gioco del calcio, non e’ sempre una fortuna .La sua bonta’ d’animo, che chiameremo debolezza, lo portava a fidarsi di tutti, e questo, con grande rammarico lo rimarchiamo, era la sua piu’ grande debolezza.

Diego Maradona, per me, era un numero primo, divisibile con nessun altro, perché era di tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di vederlo in campo. Quello era il Diego vero, e la storia dei potenziali condannati in Argentina, ha Omesso il verdetto più importante, perché ne mancano tanti di condannati.

La Famiglia, gli “amici” , tutti coloro i quali, hanno lucrato sulla salute e notorietà del calciatore, fregandosene dell’uomo! Sono questi che dovrebbero avere l’ergastolo!E BUTTERE VIA LE CHIAVI DELLA CELLA

Ma come le statue finiscono in un deposito per un cavillo burocratico mai risolto, anche questa e solo una storia che non serve piu’ ,ora conta solo Il riposo in pace di Diego Maradona, l’uomo che con un pallone ha regalato tanta felicita’, e lui per trovarla, ha dovuto andarsene nell’ al di la’

R.I.P Re del Calcio

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati