Mara Venier pazza del Napoli: “Non sono riuscita a conoscere Maradona”

Tifosa eccellente per gli azzurri: Mara Venier, la regina del salotto domenicale, lo ha ribadito ad Alessandro Siani durante Domenica In. “Ale lo sai vero che tifo per il Napoli”, rammaricandosi di non avere conosciuto Maradona pur recandosi a Napoli per festeggiare il primo scudetto. Siani ha ricordato il desiderio di Diego Armando di visitare il Teatro di San Carlo, dove poi c’è stato lo spettacolo con Maradona che spiegava perché avesse scelto Napoli: “Non andavo indietro ai soldi altrimenti avrei prolungato il contratto con il Barcellona, una delle tre squadre più forti al mondo, avevo solo voglia di correre dietro un pallone…”, mostrando dal palco la maglietta del Napoli.

