Manzo (pres. BCC Napoli): “Non credo che ADL voglia alienare a tutti i costi il Napoli

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla eventuale vendita di Bari e Napoli, entrambe nel portafoglio aziendale della famiglia De Laurentiis: “Il Napoli nella nostra città è un elemento importante, oltre che di passione in termini di business. Ha un indotto di rilievo. Sulla cessione, credo che ogni buon imprenditore debba avere sotto controllo il valore della propria azienda e immagino che De Laurentiis abbia i suoi parametri, che suggeriscono la quotazione della società. Sarei meno convinto, in un momento molto articolato come questo, che un imprenditore lungimirante come lui abbia interesse ad alienare a tutti i costi il Napoli. Ma è evidente la testimonianza di altre squadre. Se arriva una proposta importante, ogni imprenditore è obbligato a doverla valutare…“.

Il plenipotenziario della BCC Napoli s’è poi dilungato su quale asset sarebbe meglio vendere, tra Bari e Napoli: “Dipende dalla proposta. Come bacino d’utenza è molto più interessante il Napoli. Se i prezzi, i valori non sono quelli richiesti andrebbe ceduto il brand minore, cioè il Bari. È evidente che il capitale in caso di cessione del Napoli sarebbe dieci volte rispetto a quello del Bari. In futuro però la cessione del club campano porterebbe qualche milione in più!“.

