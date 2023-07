Manuel Parlato distrugge cosi l’ex DS azzurro Giuntoli: “Sembra un ragazzino che arriva a coronare il sogno di giocare nella squadra del cuore. Un vero voltagabbana”

Cristiano Giuntoli è stato ufficializzato dalla Juventus. Il dirigente ha subito usato parole di grande amore per la squadra bianconera. Manuel Parlato, giornalista, ha così commentato il primo giorno di Giuntoli alla Juventus.

“Sembra un ragazzino che arriva a coronare il sogno di giocare nella squadra del cuore. Non un ds professionale e professionista, appena diventato campione d’Italia. Certe parole vanno misurate, ponderate, non sviscerate e sbattute in faccia da vero voltagabbana”.

“Perché il lavoro è lavoro, ma la juventinità è una roba seria, specie se hai appena vinto con il Napoli; un minimo di rispetto ci deve pur essere. È pur vero che al Napoli in otto anni di gestione non abbia avuto facoltà nemmeno per esternare la sua “juventinità” infantile a parole che si contano sulla punta delle dita. E pensare che nel piano da juventino doc voleva portare anche Spalletti a Torino”.

“Come dare torto al presidente De Laurentiis che a suon di pec e fino all’ultimo respiro ha dato filo da torcere al disegno. L’ultimo anno è stato top, ma quanti flop hai rimediato? Meglio non elencarli. Alla Juventus sarà dura, il detto “Vedi Napoli e poi muori” scommettiamo si farà valere anche questa volta?”, ha concluso Parlato.

