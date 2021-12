Manolas vicino al passaggio all’Olympiakos, manca solo l’ufficialità

Manolas è pronto a lasciare la serie A, ha scelto di tornare in Grecia dove vestirà la maglia dell’Olympiakos.

Bomba di mercato in arrivo dalla Grecia che coinvolge il difensore azzurro, già in estate vicino alla squadra greca.

Kostas Manolas da ieri è in Grecia per motivi personali ed oggi arriva la notizia da parte di “Sport24.gr.” che annuncia l’accordo tra il Napoli e l’Olympiacos per il passaggio del difensore, accordo raggiunto sulla base di circa 3 milioni di euro, mentre nelle prossime ore si limeranno gli ultimi dettagli tra le due squadre.

Secondo la tv greca, il giocatore avrebbe già effettuato le visite mediche ed è pronto per lui un contratto triennale fino al 2025.

Dopo un’esperienza deludente ai piedi del Vesuvio, Manolas ha spinto per tornare nella squadra dove aveva giocato dal 2012 al 2014, prima del suo approdo in Italia.

Dunque la Serie A si appresta a salutare il difensore dopo 7 anni passati con la maglia della Roma e del Napoli.

