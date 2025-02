Manna : “Scudetto, dobbiamo essere realisti”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna ha rilasciato una lunga intervista a Skysport. Diversi temi trattati, partendo ovviamente, dal mercato:

“Abbiamo lavorato su giocatori funzionali alla nostra idea, che potessero alzare il livello della squadra. McTominay è un grande giocatore, che giocava in un club glorioso. Siamo partiti da lontano, poi quando abbiamo capito che c’era l’opportunità di prenderlo, siamo stati bravi e determinati a concretizzare”

Di contro la cessione di Kvaratskhelia, non è stata digerita dai tifosi, soprattutto per la mancata sostituzione:

“Privarsi di un calciatore importante in corso, non è mai facile. Ne abbiamo parlato tanto, tutto è stato anche molto strumentalizzato secondo me, ma siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta”

Un altro caso, che rischia di diventare un tormentone è quello di Osimhen. Manna chiarisce la posizione del club:

“Victor è sempre un tormentone, non solo di mercato. È un calciatore appetibile, con una clausola, noi lavoriamo per trovare una soluzione, nel minor tempo possibile. Proprio per non ripetere, quanto accaduto lo scorso anno”

Analizza poi anche gli ultimi arrivi, come Okafor, sin qui oggetto misterioso:

“Noah arriva da un infortunio e da una condizione precaria. Sta lavorando duro si sta impegnando, penso possa dare una mano”

Centro sportivo per far crescere i giovani è uno dei progetti, più a cuore della società. Il DS azzurro ha lavorato col progetto giovanile alla Juventus, pronto per riprendere in mano la stessa situazione, anche a Napoli:

“Il lavoro fatto alla Juve è virtuoso. Sia economicamente che tecnicamente ha portato vantaggi. Anche l’Inter si sta muovendo in quella direzione, così come sta facendo l’Europa. Noi siamo una realtà diversa, con delle criticità, che stiamo cercando di sopperire. Ci vorrà del tempo, ma lo faremo al meglio”

Parla poi del rapporto col tecnico:

“Conte è un valore aggiunto. Il suo carisma, esperienza e competenza danno sempre qualcosa, anche nei momenti negativi. È una persona che cerca sempre l’eccellenza. Bisogna lavorare in modo corretto, coerente e leale, per raggiungere gli obiettivi”

Sabato c’è Napoli-Inter, per il DS il campionato è ancora lungo:

“Serve restare attaccati alla realtà. Stiamo facendo un percorso importante, sapendo da dove arriviamo. Normale che ci siano delle criticità ambientali, con pressioni. Col tempo vanno fatti tutti gli step. Siamo contenti di quanto fatto fin’ora, possiamo cullare un sogno, ma dobbiamo essere realistici”

La passione napoletana però, canta Sogno nel cuore. È doveroso che la gente continui a sognare, ma soprattutto che ci creda, chi scende in campo.