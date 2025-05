Manna stringe per De Bruyne.

La notizia, clamorosa, del serio interessamento del Napoli, sul centrocampista del City, Kevin De Bruyne, prende sempre più consistenza. Anche Sky , attraverso Gianluca Di Marzio, segue questa indiscrezione di mercato. Secondo il giornalista esperto di mercato, attraverso il proprio sito, il DS azzurro, Giovanni Manna è già stato a Manchester, più di un mese fa, per convincere il calciatore belga, al trasferimento, nel capoluogo campano. De Bruyne andrà in scadenza di contratto con il Manchester City, quindi da Giugno, sarà libero di firmare con una nuova società. Secondo Di Marzio c’è apertura da parte del calciatore, che sta valutando assieme al suo entourage, la soluzione migliore. Sul centrocampista ci sono anche alcune squadre della Premier, ma Manna si è mosso con largo anticipo. Il direttore sportivo partenopeo, vuole regalare ad Antonio Conte un grande colpo, come primo tassello, nella costruzione di un Napoli, più forte per la prossima stagione.